Suche nach Standplatz : Dutzende von Fahrende blockieren Strasse in Zuchwil

Ein Leser-Video zeigt die Blockade einer Strasse in Zuchwil durch Fahrende. Diese sind laut der Polizei auf der Suche nach einem Standplatz in der Region.

Mehrere Fahrende standen am Abend des 20. Mai 2021 auf der Luterbachstrasse im solothurnischen Zuchwil.

Stossstange an Stossstange standen am Donnerstagabend Fahrende mit Wohnwagen auf der Luterbachstrasse im solothurnischen Zuchwil – für andere Verkehrsteilnehmer war in der entsprechenden Fahrtrichtung kein Durchkommen mehr.