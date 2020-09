Der bekannte US-Schauspieler Dwayne «The Rock» Johnson richtet sich auf Instagram an seine Fans. Seine ganze Familie sei am Coronavirus erkrankt, teilt er mit. «Das war eines der schwierigsten und herausforderndsten Dinge, die wir je gemeinsam als Familie durchstehen mussten», so der Schauspieler, der vor allem aus Action-Filmen bekannt ist.