Strikte Hygiene-Routine : Dwayne «The Rock» Johnson duscht drei Mal am Tag

1 / 7 Dwayne «The Rock» Johnson (49) ist ein Mann der Disziplin und Routine: Seinen Alltag strukturiert er genau durch, auch wenn es ums Duschen geht. Instagram/therock Der Schauspieler, der aktuell an der Seite von Emily Blunt (38) im Film «Jungle Cruise» zu sehen ist, duscht drei Mal am Tag. Dies verrät er auf Nachfrage eines Fans auf Twitter. REUTERS Nach dem Aufstehen duscht «The Rock» kalt, nach seinem Workout warm und abends nach der Arbeit heiss. Instagram/therock

Darum gehts Dwayne «The Rock» Johnson (49) verrät auf Twitter seine tägliche Hygiene-Routine.

Fans sind überrascht davon, wie oft der Schauspieler am Tag duscht.

Sein Post ist eine Antwort auf die Duschgewohnheiten anderer Hollywoodstars.

Dwayne «The Rock» Johnson (49) hat so einige Angewohnheiten, die andere eher ungewöhnlich finden. Der Schauspieler und ehemalige Wrestler trainiert mehrere Stunden am Tag im Gym, und das gerne auch schon in den frühen Morgenstunden. Auch seine Essgewohnheiten sind nichts für jeden. Zum Zmorge gibts bei Johnson gerne eine mächtige Portion Reis und Steak mit Ei, zum Znacht darf es auch mal eine grosse Familienplatte Sushi sein.

Nun offenbart der Hollywoodstar eine weitere Angewohnheit seines Alltags, die für Verwunderung sorgt: Johnson duscht ganze drei Mal pro Tag. Und die Routine hat sogar ein System, das offenbar strikt befolgt wird. «Ich dusche kalt, wenn ich morgens aufstehe, um den Tag in Schwung zu bringen», erklärt «The Rock» am Samstag auf Twitter. Nach seinem Workout dusche er «warm». Und nach der Arbeit am Ende des Tages? «Ich dusche heiss, wenn ich nach Hause komme.»

Jake Gyllenhaal hat dem Baden abgeschworen

Dieses Detail aus seinem Alltag gibt Dwayne Johnson als Antwort auf die Duschgewohnheiten anderer Prominenter preis. Kürzlich überraschten Ashton Kutcher (43) und Mila Kunis (37) mit der Aussage, dass sie das regelmässige Duschen aufgegeben und durch eine Katzenwäsche ersetzt haben. «Ich wasche meinen Intimbereich und meine Achseln täglich und den Rest nie», so Kutcher im Juli im «Armchair Expert»-Podcast.

Weitere Stars folgten daraufhin mit ähnlichen Aussagen, auf Social Media kam eine regelrechte Debatte um die Hygiene von Prominenten ins Rollen. Jüngst gesellte sich Jake Gyllenhaal (40) zu Kutcher und Kunis: Er erklärte vor wenigen Tagen in einem Interview mit der US-Ausgabe des Magazins «Vanity Fair», dass er vor allem das Baden «immer weniger nötig» findet. «Nicht zu baden ist gut für die Haut und wir reinigen uns auf natürliche Weise selbst», so der Schauspieler überzeugt.

Für Dwayne Johnson offenbar ein Unding. «Nein, ich bin das Gegenteil von einem Promi, der sich nicht wäscht», schrieb er am Samstag in seinem Tweet. Und verrät, was sonst zu Hause nur seine Familie mitbekommt: «Ich singe unter der Dusche, aber schief.»

