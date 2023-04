Dylan Sprouse spricht über sein nacktes Füddli

In «Beautiful Disaster» schlägt Dylan Sprouse richtig zu und erobert das Herz seines Schwarms. Wie die Arbeit am Set war und warum er dafür einen ganzen Tag unter der Dusche stand, verrät er im Gespräch mit 20 Minuten.

In «Beautiful Disaster» verpasst er seinen Gegnern eine harte Rechte. Dylan Sprouse (30) verkörpert den Underground-Boxer Travis. Im Film verliebt sich Travis in die Studentin Abby, gespielt von Virginia Gardner (27). Diese will aber von seinen Avancen nichts wissen, obwohl sie ihn heiss begehrt. Im Gespräch mit 20 Minuten verrät Sprouse, dass er für seine Rolle täglich vier Stunden trainieren musste. Dafür arbeitete er mit Trainern in Los Angeles und Bulgarien. «Ich hätte das allein nie geschafft.»

Darum gehts Seit Gründonnerstag ist «Beautiful Disaster» in den Schweizer Kinos zu sehen.

Hauptdarsteller Dylan Sprouse musste für seine Rolle als Underground-Boxer vier Stunden täglich trainieren.

Doch nicht nur seine Kampfkünste kamen zur Geltung. Immer wieder ist der 30-Jährige halb nackt zu sehen. Doch dank einer Intimitätskoordinatorin fühlte sich der Amerikaner am Set keine Sekunde unwohl.

In der Buchverfilmung «Beautiful Disaster» spielt Dylan Sprouse (30) den Underground-Boxer Travis, der sich in die Unistudentin Abby verliebt, gespielt von Virginia Gardner (27). Während Travis sich also sein Studium mit den Fäusten finanziert, spielt er tagsüber den ultimativen Charmeur und verdreht so Abby den Kopf. Diese wehrt sich aber gegen seine Anziehungskraft.

Beeindruckt von ihrem Widerstand bietet Travis ihr eine Wette an: Sollte er seinen nächsten Kampf verlieren, so verzichtet er einen Monat auf Sex. Gewinnt er ihn aber, ohne nur einen Schlag abzubekommen, muss Abby einen Monat bei ihm einziehen. Dabei ahnt Travis nicht, welches dunkle Geheimnis seine Liebste ihm verheimlicht.

Vier Stunden Training pro Tag für Dylan Sprouse

Für die Film-Kampfszenen unterzog sich der 30-Jährige, bekannt aus der Nickelodeon-Produktion «Zack & Cody», einem harten Training, wie er im Gespräch mit 20 Minuten verrät. «Wir haben vier Stunden am Tag trainiert – zwei Stunden Boxen und zwei Stunden Bodybuilding.» Dafür trainierte Sprouse mit Trainern in Los Angeles und Bulgarien. «Ich hätte das allein nie geschafft.»

Die Entscheidung, die Rolle des Travis mit ihm zu besetzen, überraschte den einstigen Teeniestar. «Vor dieser Rolle hätte ich nie gedacht, dass mich jemand anschaut und denkt: ‹Das ist ein Typ, der einen Kämpfer spielen könnte.› Ich dachte immer, ich würde nur witzige Rollen spielen», scherzt Sprouse. Stolz auf seine Entwicklung ist der US-Schauspieler allemal. «Ich konnte meinem Körper dabei zuschauen, wie er sich verändert und stärker wird. Es hat sich sehr gelohnt. Allerdings sind vier Stunden Training schwer mit dem Alltag zu vereinbaren.»

«Oma würde mein nackter Hintern nicht gefallen»

Während der Liebesgeschichte zwischen Travis und Abby kommt es immer wieder mal zu brisanten Momenten. So etwa in einem Hotelzimmer in Las Vegas, wo der Liebesakt im Desaster endet. Hinter diesen wenigen Filmsekunden steckt jede Menge Arbeit, wie Sprouse verrät. «Die Hotelzimmer-Szene mit der Zimmerzerstörung und der Duschszene hat einen ganzen Drehtag gedauert.» Dabei verbrachte das Schauspielpaar den grössten Teil unter der Dusche. «Ich habe meine Hände noch nie so verschrumpelt erlebt», scherzt Sprouse.

Die heissen Szenen enden aber nicht unter der Dusche. Immer wieder sieht man den tätowierten Schauspieler halb nackt. So gerät auch Sprouse’ Füddli mal in den Fokus. Auf die Frage hin, ob ihm das peinlich sei, lacht er und meint: «Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Aber meiner Oma würde mein nackter Hintern nicht gefallen.»

Dylan Sprouse und Virginia Gardner arbeiteten mit Intimitätskoordinatorin

Dennoch sind Berührungen in einem solchen Film nicht dem Zufall überlassen. So wird jede Szene von einer Intimitätskoordinatorin genau choreografiert. «Eine solche Person ist absolut notwendig, um so einen Film zu drehen», betont der US-Schauspieler und ergänzt: «Sie war nicht nur für die intimen Szenen da, sie hat auch dafür gesorgt, dass du dich dabei wohlfühlst.»

Dass es zwischen ihm und Co-Star Virginia Gardner so sehr harmonierte, geht auf eine langjährige Freundschaft zurück. «Wir haben den gleichen Sinn für Humor. Die Chemie zwischen uns hat von Anfang an gepasst. Wenn du am Set mit den Leuten befreundet bist, dann macht es alles viel einfacher.»

«Beautiful Disaster» ist seit Donnerstag überall im Kino.