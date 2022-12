Dyson bringt luftreinigende Kopfhörer «Dyson Zone» auf den Markt

Teures Gadget : Dyson bringt luftreinigende Kopfhörer für knapp 900 Franken auf den Markt

Es ist so weit. Das Unternehmen Dyson gibt den Verkaufsstart ihrer luftreinigenden Kopfhörer bekannt. Das geräuschunterdrückende Audiogerät besitzt ein abnehmbares Mundstück, welches die einzuatmende Luft reinigt. Kostenpunkt: knapp 900 Franken. Ab 2023 ist das High-End-Produkt unter anderem in China, den USA und in Grossbritannien erhältlich. Wann das Produkt in der Schweiz gekauft werden kann, ist nicht bekannt.