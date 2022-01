Blerim Dzemaili, Valentin Stocker und Christian Fassnacht tippen den Meister

In der Rückrunde bahnt sich in der Super League ein Dreikampf um den Titel zwischen YB, dem FCB und dem FCZ an. Drei «Meister-Experten» verraten, worauf es ankommen wird.

Darum gehts Gleich drei Teams kämpfen in dieser Saison in der Super League um den Titel.

Blerim Dzemaili (FCZ), Valentin Stocker (FCB) und Christian Fassnacht (YB) sind zusammen schon zehn Mal Meister geworden.

Sie nennen ihren schönsten Meistertitel, das spannendste Krimi-Duell und den kommenden Meister.

In den vergangenen 18 Jahren haben Basel, YB und der FCZ jeweils den Schweizer Meistertitel unter sich ausgemacht. Auch dieses Jahr deutet alles auf diese drei Teams hin. Nach der Rückrunde liegt der FCZ mit sieben Zählern Vorsprung auf den FCB an der Spitze, einen Punkt dahinter folgt der Titelverteidiger aus Bern.

Valentin Stocker, Blerim Dzemaili und Christian Fassnacht sind alle mit ihren Clubs schon mehrfach Meister geworden. Vor dem Rückrundenstart stellen sich die drei, die ingesamt zehn Titel unter sich aufteilen, den Meisterschafts-Fragen von 20 Minuten.

Wer wird in der Rückrunde der ärgste Rivale deines Clubs sein?

Blerim Dzemaili: Vor der Saison und nach dem grossen Umbruch haben viele gedacht, der FCZ zähle zu den Abstiegskandidaten. Jetzt sind wir dank guten Leistungen da vorne dabei. Es ist schön, dort oben zu sein, aber wir machen uns keinen Druck. Es gibt viele starke Gegner in der Liga. Einen einzelnen Rivalen möchte ich aber nicht rausstreichen.

Valentin Stocker: Das ist schwierig einzuschätzen. Es kommt ganz darauf an, ob es FCZ weiter so gut macht. Auch YB hat grosses Potential und hat im Frühling durch das Out in Europa keine Doppelbelastung mehr. Ich tippe auf einen Dreikampf bis zum Schluss.

Christian Fassnacht: Zürich hat die beste Ausgangslage, ist in dem Sinn Favorit auf den Meistertitel. Allerdings sind wir der Titelverteidiger und haben alles in der eigenen Hand.

Was ist der entscheidende Faktor im Meisterrennen?

Dzemaili: Fussball ist nicht nur heute und morgen. Die Meisterschaft geht über ein ganzes Jahr und entscheidend ist am Ende die Kontinuität. Sie macht den Unterschied aus.

Stocker: Viele kleine Details können den Unterschied machen. Ein guter Teamspirit ist nicht zu unterschätzen. Am wichtigsten ist sicher der Start in die Rückrunde. Missglückt der, hast du plötzlich zehn oder zwölf Punkte Rückstand.

Fassnacht: Grundsätzlich geht es darum, das eigene Potenzial auf den Platz zu bringen. Wir müssen unsere Stärken ausnutzen und vorne etwas effizienter werden.

Welches war dein schönster Meistertitel?

Dzemaili: Klar, bei mir ist es das Jahr 2006. In Basel in der 93. Minute mit dem Tor in der letzten Sekunde Schweizer Meister zu werden, das war schon sehr speziell und bleibt mir immer in bester Erinnerung.

Stocker: Emotional war das für mich, der Titel 2014 vor meinem Wechsel nach Berlin, als die Fans meinen Namen sangen und mich verabschiedeten. Natürlich haben aber auch die beiden gewonnenen Finalissimas einen besonderen Stellenwert.

Fassnacht: Alle vier Titel mit den Young Boys waren etwas Spezielles. Aber wenn ich einen nennen muss, dann schon die Meisterschaft 2018, der erste YB-Titel nach so vielen Jahren.

Welches war der dramatischste Meisterschafts-Krimi, den du erlebt hast?

Dzemaili: Ebenfalls 2006.

Stocker: Die Finalissima 2010, als YB zeitweise einen Vorsprung von 13 Punkten auf uns hatte. Am letzten Spieltag sicherten wir uns dank eines 2:0 auswärts in Bern den Meistertitel.

Fassnacht: Ich selber habe mit YB noch keine solchen erlebt. Aus neutraler Sicht: Ganz klar die 93. Minute. Als der FC Zürich in den letzten Sekunden der Saison dem FCB den Titel weggenommen hat.

Welches war dein bitterster verpasster Meistertitel?

Dzemaili: Einmal mit Napoli hätten wir Meister werden können. Wir hatten ein Heimspiel gegen Juve, lagen zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle aber drei Punkte zurück. Am Ende verloren wir die Partie und so auch viel an Boden. Das bitterste Erlebnis mit Trophäen hatte ich im Cup. Im Halbfinal bei der 5:6-Niederlage gegen GC.

Stocker: Da gibt es eigentlich keinen. Entweder bin ich Meister geworden oder es war wie in den vergangenen Jahren schon früh klar, dass es nicht zum Titel reichen würde.

Fassnacht: Auch hier muss ich den FC Basel 2006 nennen.

Wer wird Ende Saison Meister?

Dzemaili: Wir haben immer gesagt, dass wir unserer Linie treu bleiben, weiter hart arbeiten und uns kontinuierlich verbessern wollen, um in jedem Spiel das Maximum herauszuholen. Was dann am Ende rausschaut, werden wir sehen.

Stocker: Hoffentlich der FC Basel.

Fassnacht: YB.

Und wer wird auf den Plätzen 2 und 3 stehen?

Dzemaili: Schwierig zu sagen. Servette hat die letzten Spiele nicht verloren. Man muss auch sie in Betracht ziehen. Für mich hat YB die individuell beste Mannschaft und ist ein grosser Konkurrent.

Stocker: Da will ich keine Prognose abgeben. Klar, Servette oder Lugano spielen eine gute Saison und können jedem ein Bein stellen. Ich glaube aber, die Plätze werden zwischen uns, YB und dem FCZ ausgemacht werden.

Fassnacht: Meine Prognose: Erster YB, Zweiter Zürich, Dritter Basel.

TV-Experte Marcel Reif tippt auf FCZ-Titel YB nur auf Platz 3 Blue-Experte Marcel Reif hat einen klaren Favoriten auf den Meistertitel. Er tippt, dass der FC Zürich am Saisonende ganz oben stehen wird. «Der FCZ ist am hungrigsten», sagt Reif zu 20 Minuten. «Das Kader ist im Winter zusammengeblieben. Mit diesem Trainer ist der FCZ konkurrenzfähig,» Auf Platz zwei folgt aber nicht etwa Meister YB, für Reif geht der Vize-Meistertitel am Saisonende nach Basel. «Der Cabral-Abgang wiegt schwer und im Umfeld herrscht noch immer viel Unruhe.» Trotzdem reicht es für Platz zwei vor YB. «Die Abgänge von Hefti und Aebsicher sind nicht so leicht zu ersetzen. Die Berner scheinen mit satter als die beiden anderen Teams.»