Kleine Verwahrung

Bei der kleinen Verwahrung nach StGB 59 geht das Gericht davon aus, dass der Täter behandelbar ist und wieder in die Gesellschaft integriert werden kann, aber nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, da Therapieerfolge oft viel Zeit brauchen. Der Verurteilte muss nicht ins Gefängnis, sondern in ein Massnahmenzentrum. Die bauliche Sicherheit in solchen Zentren ist vergleichbar mit Gefängnissen. In Massnahmenzentren werden die Verurteilten therapiert. In geschlossenen Zentren wird gewährleistet, dass die Insassen nicht nach draussen können und die öffentliche Sicherheit nicht gefährden.