Totes Kind in Köniz BE - «E.A. war ihr Sonnenschein und gab ihr Kraft»

Das achtjährige Mädchen wurde am Dienstag tot in einem Waldstück in Köniz BE gefunden.

Die Trauer um die achtjährige E.A.* ist gross. Das Mädchen wurde am Dienstag in einem Waldstück in Niederwangen in der Gemeinde Köniz BE tot aufgefunden. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass eine Person aus ihrem Umfeld festgenommen und ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet wurde. Um wen es sich bei der festgenommenen Person handelt, ist unklar. Die Wohnungstür von M.A.*, der Mutter von E.A., ist weiterhin versiegelt.