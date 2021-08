Mobilität - E-Auto, Hybrid oder Benziner? Das musst du wissen – Teil 1

Elektroauto, Hybrid, Benziner oder Diesel: Wer ein neues Auto kaufen will, steht vor einer ähnlich schwierigen Aufgabe wie bei Starbucks – die Auswahl ist unüberschaubar. Eins aber ist sicher: Autos mit Verbrennungsmotoren zählen mittelfristig zu den fossilen Relikten, ihr Wert auf dem Occasionsmarkt sinkt.

Sollte es also doch eher noch ein Hybrid sein? Sie beherbergen komplizierte Technologien und saufen unter Umständen mehr Most als ein dicker Benziner. Welches Auto eignet sich also für wen? Zusammen mit Valentin Pirovano vom Auto-Leasing- und Abo-Shop gowago.ch beantworten wir die wichtigsten Fragen.