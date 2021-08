Mobilität - E-Auto, Hybrid oder Benziner? Das musst du wissen – Teil 2

#6 – Worauf solltest du bei der Anschaffung eines E-Autos oder Hybrids achten?

#7 – Verlieren E-Autos als Gebrauchtwagen nicht zu viel an Wert?

Jeder Neuwagen verliert zu Beginn am meisten Wert – egal ob Verbrenner oder Auto mit Stecker. Studien haben aber gezeigt, dass E-Autos ab einer Reichweite von 400 Kilometern zukunftssicher sind und trotz fortschreitender Technologie nicht überdurchschnittlich an Wert verlieren. Verbrenner büssen hingegen zunehmend an Attraktivität ein: Einerseits zeichnen sich Verbrennerverbote in Städten und für Neuwagen ab, andererseits kommen immer mehr elektrische Fahrzeuge auf den Markt. Alleine bis 2025 sind rund 450 neue elektrische Modelle angekündigt.