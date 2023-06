Mit dem E-Auto und dem E-Scooter durch Rom

475 vs. 0,5 KW: Wir haben den Audi E-Scooter und den Audi RS e-tron GT in Rom getestet.

Wer schon einmal in Rom war, kennt das Chaos auf den Strassen der ewigen Stadt. Autos, Roller, Velos und Fussgänger wuseln kreuz und quer durcheinander. Einen freien Parkplatz im Zentrum zu finden ist schwieriger als eine Audienz beim Papst zu bekommen. Die Lösung: Die letzte Meile auf einem E-Scooter respektive E-Trotti zurücklegen und etwas ausserhalb parkieren. Wir haben deshalb einen Doppeltest aufgegleist und sind nicht einfach «nur» mit dem vollelektrischen Audi RS e-tron GT die knapp 1000 Kilometer lange Strecke nach Rom gefahren, sondern haben kurzerhand noch einen E-Scooter in den Kofferraum gepackt.

Mit dem E-Auto durch Italien

Schon die Hinfahrt bot die Gelegenheit, verschiedene Aspekte der E-Mobilität auszuprobieren. Dabei stand für einmal nicht die Leistungsentfaltung im Mittelpunkt: Mit seinen 646 PS und 830 Newtonmetern kann es der Audi RS e-tron GT mit jedem Sportwagen aufnehmen. Den Spurt auf 100 km/h schafft das viertürige Coupé in weniger als drei Sekunden, Schluss ist erst bei 250 km/h.

Wir wollten hingegen wissen, wie hoch der Verbrauch in der Realität ausfällt, wenn man normal im Verkehr auf der Autostrada mitschwimmt. Und wieviel zusätzliche Zeit wir in Italien mit Laden im Vergleich zu einem Verbrenner einplanen müssen. Soviel vorneweg: Es war weniger als gedacht.

Der Audi RSe-tron GT schafft den Spurt auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden, Schluss ist erst bei 250 km/h. Michael Lusk Der E-Scooter kam (mit umgeklappten Rücksitzen) in den Kofferraum. Michael Lusk Zum Test gings zuerst in die Nähe von Bologna. Michael Lusk

Laden, wenn man sowieso steht

Auch weil wir die 1000 Kilometer von Anfang an auf zwei Etappen verteilt haben und das Motto jedes E-Autofahrers «Laden, wenn man steht» bei jedem Halt umsetzten. Am ersten Tag gings von Zürich nach Bologna. Gerade mal 22 kWh/100 Kilometer zeigte der Bordcomputer auf Schweizer Seite an, als wir die erste Schnellladesäule im Tessin ansteuern. Nach 15 Minuten (fünf mehr als die Kaffeepause gedauert hätte) waren genug Kilometer «nachgeladen», um die restliche Strecke bis an unser Tagesziel durchzufahren.



Am zweiten Tag – dank der Hotel-Ladestation wieder mit vollem Akku – stand die Etappe Bologna nach Rom auf dem Programm. Der Verbrauch war mittlerweile auf knapp 24 kWh/100 Kilometer gestiegen, was immer noch für 350 Kilometer reale Reichweite genügte. Wieder lotste uns das Navi an eine Schnellladesäule an der Autobahn. Diesmal verlängerten wir die Pause um zehn zusätzliche Minuten. Unter dem Strich brauchten wir also gerade mal eine Viertelstunde mehr, als es gedauert hätte, einen Verbrenner zu betanken. Fazit: Die Mär, dass man im E-Auto Stunden verliert, stimmt definitiv nicht.

Mit dem E-Scooter durch Rom