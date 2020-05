Aktualisiert vor 5h

E-Autos können jetzt mit Trolleybusstrom geladen werden

Die Oberleitungen der Trolleybusse sollen auch zum Tanken von Elektroautos genutzt werden. In Kriens ist am Dienstag eine Schnellladestation, die ins Leitungsnetz der VBL integriert ist, als Demonstrationsprojekt in Betrieb genommen worden.

von Martin Messmer

1 / 3 Die neue Ladestation für E-Autos, die mit Strom gespiesen wird, der von der Trolleybus-Leitung kommt, hier bei der Eröffnung mit den Verantwortlichen von Avia, VBL und CKW. In Zukunft sollen weitere solche Stationen gebaut werden. Damit bediene man das steigende Bedürfnis nach E-Mobilität.

Darum geht es In Kriens gibt es eine neue Ladestation für E-Autos, die vom Trolleybus-Netz-Strom gespiesen wird.

Laut einer Mitteilung lassen sich E-Autos damit deutlich schneller laden: In weniger als 10 Minuten fliesst Saft für 100 Kilometer in die Akkus der E-Autos.

Die neuartige Ladestation soll auch an anderen Orten gebaut werden.

E-Autos, die Saft vom Bus haben: Das geht jetzt in Kriens LU. Eine neue Schnellladestation befindet sich bei einer Tankstelle der Avia Schätzle AG an der Luzernerstrasse in Kriens. An dem Pilotprojekt sind zudem die Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) und die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) beteiligt.

Mit der Anbindung der Ladestation an das Leitungsnetz der VBL könne einfacher und mehr Ladeleistung für die Kundschaft zur Verfügung gestellt werden, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei beteiligten Unternehmen. Die Ladegeschwindigkeit sei schneller, in weniger als 10 Minuten könne ein Auto so Strom für bis zu 100 Kilometer nachladen. Zudem brauche es weniger bauliche Massnahmen wie Grabarbeiten, weil das Fahrleitungsnetz auf den Hauptverkehrsachsen verläuft.

Weitere Ladestationen in Stadtnähe sollen folgen

Mit der neuen Ladestation komme man dem «stark steigenden Bedürfnis nach E-Mobilität entgegen. Denn gerade im urbanen Raum ist es nicht immer einfach, sein Auto zu laden. Viele Mietobjekte sind noch nicht mit Ladestationen ausgestattet und gewöhnliche öffentliche Ladestationen sind in der Regel deutlich langsamer als die neue Schnellladestation», heisst es in einer Mitteilung der CKW.

Diese öffentlichen Ladestationen würden sich aktuell vor allem auf Raststätten entlang von Autobahn befinden. Die Station soll deshalb nicht nur in Kriens umgesetzt werden, sondern auch an anderen Orten in Stadtnähe.