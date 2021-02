Ein E-Bike-Fahrer (51) ist am Montagabend gegen 19 Uhr mit einem Absperrpfosten kurz nach dem Restaurant Apertura in Flüelen UR kollidiert. Der Zweiradlenker war auf der Seestrasse in Richtung Bahnhof Flüelen unterwegs, teilte die Kantonspolizei Uri am Dienstag mit.