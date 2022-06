Montlingen SG: E-Bike-Fahrer (59) stürzt in Bach und stirbt 

Gemäss jetzigen Erkenntnissen war der 59-jährige Österreicher vom Grenzübergang Montlingen in Richtung Oberriet mit dem E-Bike unterwegs.

In Montlingen SG ist am frühen Dienstagmorgen ein 59-jähriger Mann gestorben.

Am Dienstagmorgen, kurz vor 7.00 Uhr haben zwei junge Velofahrerinnen im Zapfenbach in Montlingen SG einen männlichen E-Bike-Fahrer aufgefunden. «Der Mann dürfte kurz vorher mit seinem E-Bike gestürzt und in den Bach gefallen sein», sagt Markus Rutz, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen.