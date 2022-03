Neuwilen TG : E-Bike-Fahrerin bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Neuwilen TG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike. Die Velofahrerin (67) wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine E-Bike-Fahrerin in Neuwilen TG von der Castellstrasse her auf die Kreuzlingerstrasse. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto einer 49-jährigen Frau, die von Schwaderloh in Richtung Engwilen unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mitteilte.