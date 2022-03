Möhlin AG – E-Bike-Fahrerin blieb bewusstlos liegen

Die Umstände des Sturzes seien noch unklar, so die Polizei weiter. Eine Rolle könnte auch ein 57-jähriger Mann gespielt haben, der im Bereich der Unfallstelle entweder zu Fuss oder auf dem Velo unterwegs gewesen war. Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Bei einem Sturz mit ihrem E-Bike ist am Donnerstag eine Seniorin in Möhlin schwer verletzt worden. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, war die 73-Jährige auf der Kraftwerkstrasse mit ihrem Ehemann unterwegs. Vom vorausfahrenden Mann nicht beobachtet, sei die Frau plötzlich gestürzt und bewusstlos am Boden liegen geblieben.