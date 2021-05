Polizeimeldungen Zentralschweiz - E-Bike kollidiert mit Töff – zwei Verletzte

Hünenberg ZG, 8. Mai 2021: Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 15 Uhr bei der Kreuzung Maschwander-/Wytistrasse in Hünenberg: Ein Pensionär fuhr mit seinem E-Bike auf der Wytistrasse in Richtung Chamau und wollte schliesslich die Maschwanderstrasse überqueren, um in die Chamauerstrasse zu gelangen. Dabei übersah er auf der Maschwanderstrasse einen Motorradlenker, der in Richtung Maschwanden unterwegs war, teilte die Polizei am Sonntag. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zu einer seitlich-/frontalen Kollision. Beim Unfall verletzten sich beide Zweiradlenker leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst Zug sowie den Rettungsdienst Aargau betreut und ins Spital eingeliefert.