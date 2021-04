Lachen SZ - E-Bike-Lenker (83) verstarb acht Tage nach Unfall

Der Unfall ereignete sich in Lachen SZ bei der Einbiegung der Glärnischstrasse in die Oberdorfstrasse.

Am Donnerstagmittag, 15. April 2021, wurde ein 83-jähriger Lenker eines E-Bikes bei einer Kollision mit einem Sattelmotorfahrzeug in Lachen lebensbedrohlich verletzt. Der Verunfallte ist am Freitagnach-

mittag, 23. April 2021, im Spital verstorben, teilte nun die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntag mit.