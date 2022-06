Zuzwil SG : E-Bike-Unfälle fordern eine Tote und einen Verletzten

Im Kanton St. Gallen kam es am Samstag sowie am Montagnachmittag zu Verkehrsunfällen, bei denen E-Bikes beteiligt waren. Am Montagnachmittag fuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radweg an der St. Gallerstrasse von Züberwangen Richtung Oberbüren SG.