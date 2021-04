In Zug ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen.

In der Stadt Zug oberhalb der Talstation «Schönegg» der Zugerbergbahn, auf der Geissbodenstrasse, sind am vergangenen Donnerstag ein E-Bike und ein Auto aufeinander geprallt. Der 81-jährige Lenker des E-Bikes wurde lebensbedrohlich verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Am Sonntag ist der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Zuger Polizei mitteilte. Es laufen zurzeit noch Untersuchungen zur genauen Unfallursache.