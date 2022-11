Gais AR: E-Bikefahrerin (69) kollidiert mit Rennvelofahrer (24) und stirbt

Am Mittwochabend kam es zu einer Kollision zwischen einer E-Bikefahrerin (69) und einem Rennvelofahrer (24).

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 69-jährige Frau mit ihrem E-Bike auf der Appenzellerstrasse auf dem Veloweg der Gegenrichtung von Meistersrüte AR in Richtung Gais AR. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 24-jähriger Rennvelofahrer den Veloweg von Gais AR her. Im Bereich der Einfahrt der Haldenstrasse kam es zur Kollision zwischen der E-Bikefahrerin und dem Rennvelofahrer und sie kamen zu Fall.