Au SG: E-Biker muss von Feuerwehr gerettet werden

Au SG : E-Biker fällt in Bach und muss von Feuerwehr gerettet werden

Am Neujahrstag ist ein Mann in Au SG mit seinem E-Bike in den Littenbach gefallen, nachdem ihm sein Hund vor das Vorderrad gelaufen ist. An derselben Stelle ist im Sommer 2020 eine Frau mit ihrem Elektrorollstuhl in den Bach gefahren.

1 / 4 Zur Bergung des E-Bikers musste die Feuerwehr gerufen werden. Kapo SG Das Bachbord ist an der Unfallstelle sehr steil. Kapo SG Im Juni 2020 musste eine 87-jährige Rollstuhlfahrerin aus dem Littenbach geborgen werden. News-Scout

Am Sonntag, um 15.40 Uhr, ist ein 68-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Friedhofweg in Au SG dem Littenbach entlanggefahren. Sein Hund lief frei neben ihm her. Die beiden kreuzten eine Reiterin. Dabei lief der Hund vor das Vorderrad des E-Bikefahrers, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einem Communiqué schreibt. Der Mann verlor daraufhin das Gleichgewicht und fuhr das steile Wiesenbord in Richtung Littenbach hinunter. Er stürzte schliesslich in den Bach und kam unter seinem E-Bike zum Liegen. Passanten sprangen sofort in den Bach und zogen den Verunfallten an die Wasseroberfläche. Für die Bergung des unbestimmt verletzten Mannes wurde die zuständige Feuerwehr aufgeboten. Der Mann musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Spaziergänger überholt, dann mit Rollstuhl in Bach gefahren

Das ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle. Im Sommer 2020 ist an einem Sonntagnachmittag eine damals 87-jährige Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in den Bach gefallen. Die Frau war auf dem Friedhofweg in Au SG unterwegs, als sie noch aus unbekannten Gründen links auf die Wiese neben der Strasse geriet. In der Folge kippte sie, überschlug sich dann zweimal und stürzte samt Rollstuhl in den Bach. «Zuvor hatte sie zwei Spaziergänger überholt, die den Unfall genau beobachten konnten und ihn uns meldeten», sagte die Polizei damals zu 20 Minuten. Anschliessend musste die Frau von der Feuerwehr mit einem Kran geborgen und ins Spital gebracht werden.

