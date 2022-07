Wil SG : E-Biker kracht auf Trottoir in E-Rollstuhl-Fahrer

Auf einem Trottoir bei der Poststrasse in Wil SG kam es am Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem E-Bike- und einem E-Rollstuhl-Fahrer. Eine Person wurde dabei verletzt.

In Altstätten kam es ebenfalls am Donnerstag zu einem Unfall mit einem Quad.

Ein 91-jähriger Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem E-Bike auf dem Trottoir der Lerchenfeldstrasse in Wil SG Richtung Klausenstrasse und wollte dem Trottoirverlauf nach rechts weiter folgen. «Zeitgleich fuhr ein 92-jähriger Mann mit seinem E-Rollstuhl in die entgegengesetzte Richtung», wie die Kantonspolizei St. Gallen in einem Communiqué mitteilte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden über 90-Jährigen. Der E-Bike-Fahrer stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst überführte ihn zur Kontrolle ins Spital. Es entstand geringer Schaden.