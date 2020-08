Bundesrat

E-Biker sollen nur noch mit Helm und Licht fahren dürfen

Die Zahl der schweren Unfälle mit Elektrovelos hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Der Bundesrat will mit Massnahmen Gegensteuer gebe.

Alle E-Bikerinnen und -Biker sollen einen Helm tragen und das Licht am Velo auch tagsüber einschalten müssen. Schnelle E-Bikes sollen zudem mit einem Tacho ausgerüstet sein müssen. So will es der Bundesrat.