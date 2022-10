Bezirksgericht Affoltern : E-Biker überrollt und Bein abgerissen – Baggerfahrer schuldig gesprochen

Der Bauarbeiter in Begleitung seiner Anwältin auf dem Weg zum Bezirksgericht Affoltern.

Der 60-jährige Mazedonier hat in Bonstetten einen E-Biker überrollt.

Es war ein tragischer Unfall, der sich an jenem Sommertag kurz vor Mittag im Dorfzentrum von Bonstetten im Säuliamt ereignet hat. Ein heute 60-jähriger pensionierter Polier aus Mazedonien überfuhr einen 70-jährigen E-Biker, welcher im Baustellenbereich vor dem Rotlicht wartete. Dabei wurde dem Mann der rechte Oberschenkel abgetrennt. Er starb trotz Reanimationsbemühungen und Helikoptertransport ins Spital infolge des Blutverlustes.

E-Biker schrie noch «hei»

Heute stand der Polier vor dem Bezirksgericht Affoltern. Er hat 37 Jahre lang für die gleiche Baufirma gearbeitet und ist in diesem Frühjahr mit 60 Jahren pensioniert worden. Der Staatsanwalt hat ihn wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und forderte eine bedingte Geldstrafe. Der Beschuldigte habe ungenügend auf die Strasse und die anderen Verkehrsteilnehmer geachtet, steht in der Anklageschrift. Der Mann äusserte sich nicht zum Unfall und verwies auf die Aussagen in der Untersuchung. Er sagte nur, dass er den E-Biker nicht gesehen und erst wahrgenommen habe, als der Mann «hei» schrie. Das ganze tue ihm aufrichtig leid.