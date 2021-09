Längste Strecke ohne Aufladen - E-LKW aus Winterthur knackt den Weltrekord

Der 19-Tonner habe die grösste LKW-Batterie Europas an Bord, heisst es.

In Schichten von je viereinhalb Stunden waren zwei Fahrer abwechslungsweise mit einem Elektrolastwagen auf der Teststrecke von Continental in der Nähe von Hannover unterwegs. Auf der 2,8 Kilometer langen Fahrbahn stellten sie so einen Weltrekord auf, der es ins Guinnessbuch geschafft hat. Insgesamt 392 Runden absolvierten die beiden Fahrer innerhalb von 23 Stunden. Dabei legte der Lastwagen ganze 1099 Kilometer zurück. Dafür gab es den Rekord der längsten gefahrenen Strecke mit einem Elektrolastwagen ohne Zwischenladung.