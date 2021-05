Virtuelle Post - E-Mails sind trotz Messenger-Diensten nach wie vor beliebt

Am häufigsten werden E-Mails auf Computern verfasst.

Dafür werden an erster Stelle Computer, an zweiter Stelle Smartphones benutzt.

So geben bei einer Studie beinahe alle Befragten an, regelmässig E-Mails zu schreiben.

E-Mails sind nicht so altmodisch, wie man meinen könnte.

Der E-Mail-Anbieter GMX hat eine Studie in Auftrag gegeben, die die Verwendung von E-Mails im Alltag verschiedenster Altersgruppen beleuchtet hat. Dabei hat sich gezeigt: E-Mails sind auch bei der jüngeren Generation noch längst nicht out. So bezeichnen 71 Prozent aller 16- bis 24-jährigen Internet-Nutzerinnen und -Nutzer (Gen Z) der Schweiz ihren E-Mail-Zugang als unverzichtbar.