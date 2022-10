Luzern: E-Scooter-Fahrer verursacht unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall

Ein Drogenschnelltest beim Lenker des E-Scooters fiel positiv aus. Er wird entsprechend an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Am Donnerstagnachmittag prallte ein E-Scooter-Fahrer auf der Hirschmattstrasse in ein vor ihm abbremsendes Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Hirschmattstrasse in Richtung Viktoriaplatz zu einem Auffahrunfall zwischen einem E-Scooter und einem Personenwagen gekommen.

Am Donnerstag, kurz nach 14.15 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Hirschmattstrasse in Luzern Richtung Viktoriaplatz. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er abbremsen. Dadurch wurde ein nachfolgender E-Scooter-Fahrer überrascht und prallte mit seinem E-Scooter gegen das Heck des Personenwagens. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt.