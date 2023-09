Honda Motocompacto: Faltbarer Koffer als Fahrzeug durch die Schweiz

Kurioses Design kennt man ja von Honda schon und auch innovative Mobilitätsideen bringen die Japaner immer mal wieder aufs Tapet. Nun hat Honda in den USA einen witzigen E-Scooter namens Motocompacto vorgestellt. Zusammengeklappt wird das kleine Elektro-Vehikel zu einem 19 Kilogramm schweren Koffer mit den Massen 74,2 x 53,6 x 9,4 Zentimeter, der mit einem Tragegriff ausgestattet ist, was eine unkomplizierte Mitnahme im Kofferraum, im Bus oder im Zug ermöglicht. Sind hingegen Sattel, Lenker, Fussrasten und Hinterrad ausgeklappt, kann eine Person sitzend den Motocompacto wie einen Motorroller fahren.

Ein neues «Trunk Bike»

Mit dem Modellnamen spielt Honda auf das Mini-Motorrad Motocompo an, das die Japaner Anfang der 1980er-Jahre angeboten haben. Dank besonders kompakter Bauweise und der Möglichkeit, Sattel und Lenker wegzuklappen, liess sich die 50er problemlos in einem Wohnmobil oder PW-Kofferraum mitführen, was ihr den Namen «Trunk Bike» einbrachte.

Die Seitenwände des Motocompacto können mit Skins, also selbst gestaltbaren Aufklebern, beklebt werden, was den E-Scooter zur Werbetafel auf Rädern und damit besonders für Firmen interessant macht. Ausserdem gibt es für das Vehikel natürlich eine passende App, in der persönliche Einstellungen, Beleuchtung und Fahrmodus eingestellt werden können. In den USA kostet der Scooter umgerechnet rund 890 Franken. Ob ein Verkauf auch in Europa geplant ist, verrät Honda bisher allerdings nicht.