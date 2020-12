Die grösste E-Sport-Organisation in unserem Land mYinsanity lädt wie jedes Jahr zu ihrem Weihnachtsstream ein. Mit dabei ist die ganze Schweizer E-Sport-Szene, und das gesammelte Geld wird der Stiftung Right to Play gespendet.

Es ist Dezember und die Einkaufshäuser haben ihre Weihnachtsdeko schon mindestens zwei Monate lang im Einsatz. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, für den hat mYinsanity etwas im Angebot. Die Schweizer E-Sport-Organisation gehört nicht nur im E-Sport zum Besten, was die Schweiz zu bieten hat, sie ist auch für ihre legendären Lan-Partys wie die Switzerlan und ihre Twitch-Streams bekannt.



Fast schon Tradition hat die mYinachten. Zum vierten Mal sammeln mYinsanity und andere Clans wie Arctic Gaming oder Edelweiss Esports für einen guten Zweck. Ob Guetsli backen, Bilder malen oder eine runde «Fall Guys» oder «Among Us» – alles hat Platz und dazu gibt es virtuell einen Glühwein.

Geld geht an Right to Play

Wem der Stream gefällt, darf wie auf Twitch üblich natürlich auch spenden, doch die Jungs und Mädels von mYinsanity kaufen sich mit dem Geld keine neue Playstation 5, sondern spenden alles an Right to Play, die spielbasierte Methoden nutzen, um Kinder zu schützen, zu bilden und zu fördern. So haben alle Kinder das Recht auf Spiele, sei es analog oder digital. Am 19. Dezember geht der Stream ab 10 Uhr los. Auch wir übertragen das E-Sport-Weihnachtsfest bei uns auf 20Minuten.ch, den Glühwein musst du aber selber warm machen.