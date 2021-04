«Gran Turismo» und Co. - E-Sport wird ein bisschen olympisch

Was auffällt: Ausser «Gran Tourismo» hat keiner der anderen Titel wirklich eine grosse E-Sport-Community. Nehmen wir das virtuelle Velofahren: Zwift ist ein Zusatz fürs Fahrrad, sodass man dieses als Home Trainer verwenden kann. Dabei strampelt man in echt gegen andere Spieler auf der ganzen Welt. Wenn es in der virtuellen Rennstrecke nach oben geht, muss man mehr strampeln. Das Problem von Swift: Im Spiel gibt es Power-ups wie bei Mario Kart, somit braucht man nicht nur Muskeln, sondern auch eine Menge Glück, um vorne dabei zu sein. Die Frage bleibt: Kann so etwas olympisch sein? Diese Frage muss man auch dem Verband stellen, denn mit diesem arbeitet das IOC zusammen.

Im Baseball setzt man nicht auf das allseits beliebte «MLB the Show 21»-Spiel von Sony, das tatsächlich eine grosse E-Sport-Szene in den USA hat, sondern auf «eBaseball Powerful Pro Baseball 2020», das so aussieht, als wäre es direkt aus einem Anime entstanden und das ausser in Asien nicht sonderlich beliebt ist. Dies mag zwar in Tokio, der Heimatstätte der diesjährigen Olympischen Spielen ankommen, aber den Rest der Welt wird dies schlicht nicht interessieren. Mit «Gran Turismo» ist aber wenigstens ein Game mit im Spiel, das auf der ganzen Welt bekannt ist und über eine grosse E-Sport Szene verfügt.



Ob virtuelles Rudern oder die virtuelle Segelschiff Regatta mehr Anklang findet, kann man noch nicht sagen.

Cédric Schlosser ist Geschäftsführer vom bekanntesten Gaming-Clan der Schweiz mYinsanity und Mitglied des Schweizer E-Sport Verbandes: «Ich begrüsse den Entscheid, eine Olympic Virtual Series zu veranstalten. Die Jungen wird man aber mit so einem Turnier nicht abholen, sondern eher Fans der jeweiligen Sportarten. Das IOC probiert hier einen Spagat, so möchte man E-Sport betreiben, aber die Wurzen des Sports nicht verlassen.» Die Olympic Virtual Series, die vom 13. Mai bis zum 23. Juni andauert, ist der erste Schritt des E-Sports hin zu einer olympischen Disziplin.