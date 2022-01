«Street Fighter» – E-Sportler prahlt mit sexuellen Übergriffen und wird lebenslang gebannt

Robson «robinho» Oliveira wird nie wieder ein offizielles «Street Fighter 5»-Turnier bestreiten, das schrieb Entwickler Capcom in einem Statement auf Twitter. Der E-Sportler «robinho» gehörte zu den besten «Street Fighter 5»-Spielern in Brasilien und nahm an unzähligen Turnieren teil, auch auf Twitch streamte er seine Kämpfe regelmässig und genau das wurde ihm zum Verhängnis.



So prahlte er auf Twitch mit angeblichen sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. So habe er seiner Exfreundin eine Lektion erteilen wollen, wie er sagt. Und hat eine Massenvergewaltigung organisiert, da sie ihm angeblich untreu war. «Street Fighter 5»-Entwickler Capcom war schockiert von seinen Aussagen, schloss ihn per sofort von allen Turnieren auf Lebzeiten aus und löschte sein Profil von ihrer Homepage.