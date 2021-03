Jay Won, besser bekannt unter dem Alias «Sinatraa», war einst einer der besten «Overwatch»-Spieler der Welt. 2019 wurde er am «Overwatch» World Cup sogar als Most Valuable Player ausgezeichnet. Sinatraa machte das letzte Mal Schlagzeilen, als er mit «Overwatch» aufhörte und zu Riots Shooter «Valorant» wechselte. Diese Woche suspendierte sein Team Sentinels Jay Won. Der Grund: Missbrauchsanschuldigungen von seiner Ex-Freundin Cleo Hernandez.



Sie postete auf Twitter ein detailliertes Statement. So soll Sinatraa sie über eine längere Zeit hinweg psychisch und sexuell missbraucht haben. In dem ausführlichen Statement sind unter anderem Screenshots von Nachrichten von ihm zu sehen. Cleo Hernandez nahm sogar ein Audiofile auf, während sie zu sexuellen Handlungen genötigt worden war. Klar zu erkennen ist Sinatraas Stimme .