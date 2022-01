«F1 Esports» – E-Sportler startet neu in der Formel 2

Es gibt meist mehrere Wege zum Ziel, das musste auch der türkische Rennfahrer Cem Bolukbasi feststellen. Angefangen hat er seine Rennkarriere – wie viele vor ihm - im jungen Alter von sechs Jahren im Kartsport. Nebenbei spielte er unzählige Stunden das aktuelle Formel 1-Rennspiel zuhause und qualifizierte sich am Schluss sogar für die E-Sport-Serie der Königsklasse. Jetzt wechselt er wieder auf den richtigen Asphalt in die Formel 2, der zweithöchsten Rennserie nach der Formel 1. Seit 2015 spielt er in der «F1 Esports»-Serie mit für den Formel 1-Rennstall Alpha Tauri, das Farm-Team von Red Bull. Unter anderem gewann er letztes Jahr die «Formula Renault Esport Series». Durch sein Engagement in der E-Sport-Welt öffneten sich ihm auch Türen im richtigen Rennsport, denn, wer schnell in Sim-Racing-Spielen ist, der ist in der Regel auch nicht langsam auf der Rennstrecke, das wurde schon mehrmals bewiesen.

Neben seiner E-Sport-Karriere fuhr Cem aber immer noch reale Rennen, so trat er letztes Jahr in der Formel 3 in der «Formula Regional Asian Championship» an und holte in 13 seiner 15 Rennen Punkte. In der Formel 2 wird er für Charouz-Racing hinter dem Lenkrad sitzen und hoffentlich beweisen, dass ein E-Sportler mit den besten Nachwuchsfahrern der Welt mithalten kann.



Ganz ohne Geld geht es natürlich in der Formel 2 nicht, so wird Cem Bolukbasi von mehreren türkischen Unternehmen, dem Staat und dem türkischen Motorsportverband unterstützt. Diese hoffen, dass mit Cem bald ein türkischer Rennfahrer in der Formel 1 mitfährt.