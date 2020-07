Crashtests

E-Trendfahrzeuge bergen viele Gefahren

Crashtests mit E-Trottis und E-Cargo-Bikes zeigen auf: Diese Trendfahrzeuge können gefährlich sein, vor allem wenn sich die Fahrer nicht an die Vorschriften halten.

Auffahrunfall mit einem E-Cargo-Bike mit Kindern in der Transportkiste: «Alle drei erleiden Kopfverletzungen, wobei die Kinder am stärksten gefährdet sind».

Um das zu ergründen, führte die Baloise-Versicherung zusammen mit dem Dynamic Test Center, der Verkehrspolizei Basel-Stadt und der Arbeitsgruppe für Unfallmechanik (AGU) zwei Crashtests durch. Beim ersten Test fährt ein E-Trottinett mit 20 km/h in einen Fussgänger. «Der Fussgänger riskiert dabei Verletzungen am Knie und eventuell auch Brüche an den Beinen und Hüftverletzungen», analysiert Markus Muser von der AGU die Unfallfolgen. «Ausserdem stossen in diesem Fall der Fussgänger und der Trottinettfahrer mit den Köpfen zusammen. Auch mit Helm besteht hier ein grosses Potenzial für Kopf- und Hirnverletzungen».

In der zweiten nachgestellten Unfallsituation fährt ein Cargo E-Bike mit zwei Kinder-Dummys in der Transportkiste mit 25 km/h in ein stehendes Auto. «Die Kinder prallen mit den Köpfen an das Heck des Autos, der Erwachsene folgt ihnen. Die Gurte sind eindeutig nicht als Sicherheitsgurte konzipiert und schützen die Kinder nicht. Im Gegenteil: der gerissene Gurt gefährdet sie sogar zusätzlich. Alle drei erleiden Kopfverletzungen, wobei die Kinder am stärksten gefährdet sind», fasst Markus Muser die Unfallfolgen zusammen.