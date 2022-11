Bewilligungspflicht: Winterthur bittet E-Trottinett-Verleiher zur Kasse

Schon ab 2023 benötigen Anbieterinnen und Anbieter von E-Trottinets in der Stadt Winterthur eine Bewilligung. Und: Zur Kasse gebeten werden sie auch noch. Das teilte das Tiefbauamt am Donnerstag mit. So müssen die Verleihe ab dem 31. E-Trottinett eine monatliche Gebühr von fünf Franken pro Fahrzeug bezahlen. Hinzu kommt ausserdem eine Kaution von 50 Franken pro Fahrzeug.

Verbote einhalten und Erreichbarkeit gewährleisten

An die Bewilligung seien auch noch weitere Bedingungen geknüpft. So müssen die Anbietenden unter anderem die lokalen Parkierungs- und Betriebsverbote einhalten und während der Bürozeiten in deutscher Sprache in der Schweiz erreichbar sein. Auch werden regelmässige Ansammlungen von Fahrzeugen im öffentlichen Raum nicht toleriert.