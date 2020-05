E-Trottis, Velos und Autos teilen

E-Trottis und Mobility-Autos könnten wegen Corona boomen

E-Trotti-Verleiher mussten im Lockdown den Betrieb einstellen. Auch bei Mobility und Publibike brach der Umsatz ein. Laut einem Experten könnte die Shared-Mobility-Branche durch die Corona-Krise jetzt boomen.

So stellten Anbieter wie Lime und Tier den Betrieb in der Schweiz während des Lockdowns ein.

An Hausecken, Bahnhöfen und vor Bürogebäuden – vor dem Lockdown gehörten sie zum Bild der Schweizer Städte: die Elektro-Trottis. Nun mussten viele Anbieter ihre E-Scooter wegen der Corona-Krise von den Strassen räumen und ihren Dienst in mehreren europäischen Städten einstellen.

Dieser Vollstopp habe die E-Scooter-Branche in eine Krise gestürzt, berichten deutsche Medien. Auch in der Schweiz hat die Krise die Branche hart getroffen. Dank den ersten Lockerungen konnten die E-Trottis aber inzwischen wieder in den Schweizer Städten aufgestellt werden. Doch die Nachfrage bleibt klein. Denn viele Schweizer arbeiten weiterhin im Homeoffice und Touristen gibt es zurzeit auch keine.

Erste wechseln vom ÖV aufs Trotti

Der Lockdown habe zu grossen Umsatzeinbussen geführt, bestätigen die US-Firma Lime und das Berliner Unternehmen Tier gegenüber 20 Minuten. So hat Lime seine Flotte in der Schweiz verkleinert: Statt wie normalerweise 800 E-Trottis bietet die Firma im Moment nur 300 in Zürich an. Erst Mitte Mai wolle man wieder mehr E-Scooter bereitstellen.