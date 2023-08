E-Vignette: Das musst du wissen

Am 1. August wird die E-Vignette eingeführt.

Bisher musste die Vignette physisch am Auto angebracht werden.

Wie funktioniert die E-Vignette?

Die E-Vignette ist im Unterschied zur Klebevignette nicht an das Fahrzeug, sondern an das Kontrollschild gebunden. Es muss also keine neue Vignette bezogen werden, wenn im Verlauf des Jahres ein neues Fahrzeug gekauft wird, sofern das gleiche Kontrollschild benutzt wird. Ebenso entfällt eine Neubeschaffung im Falle eines Scheibenbruchs.