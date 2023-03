Bundesrat : E-Voting in der Schweiz – so geht es weiter

E-Voting soll auch in Zukunft kontinuierlich verbessert und überprüft werden. Dafür sollen auch die Erfahrungen im praktischen Einsatz genutzt werden. Der in den verschiedenen Überprüfungen festgestellte Handlungsbedarf wurde analysiert und vom Bund und den beteiligten Kantonen in Absprache mit der Post gemeinsam in einem konkreten Massnahmenkatalog festgehalten.