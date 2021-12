Neue Studie – E-Zigaretten erhöhen das Risiko für Erektionsprobleme

Viele Raucherinnen und Raucher sehen in der elektrischen Variante eine gesündere Alternative.

In den letzten Jahren wurden E-Zigaretten als Alternative zur klassischen «Zigi» immer beliebter.

Raucher kämpfen nämlich fast doppelt so häufig mit Erektionsproblemen wie Nichtraucher, weil die Giftstoffe die Gefässe weniger elastisch werden lassen, die auch für das Anschwellen des männlichen Geschlechtsteils verantwortlich sind.

Vermeintlich harmlose E-Zigaretten

Aus diesen und anderen Gründen gewannen in den letzten Jahren E-Zigaretten stark an Popularität. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für alle alternativen Raucher. Eine Studie aus den USA kommt zum Schluss, dass auch bei E-Zigaretten ein erhöhtes Risiko für Impotenz und Erektionsstörungen besteht. Die Resultate der Erhebung wurden im «American Journal of Preventive Medicine» veröffentlicht.