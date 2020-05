E-Zigaretten führen zu negativen Veränderungen der Mundflora

Biofilme wie Beton

Für die Biofilme setzen die Bakterien grössere Mengen an zähem Schleim frei, der sie vor äusseren Einflüssen schützt. «Gesunde harmlose Bakterien im Mund erinnern im Aussehen ein wenig an Popcorn», zitiert Wissenschaft.de Ganesans Kollegin Purnima Kumar von der Ohio State University, die ebenfalls an der Studie beteiligt war. «Aber wenn man beginnt, E-Zigaretten zu nutzen, dann sehen sie eher so aus, als seien sie in Beton eingegossen.» Dadurch könne das Immunsystem diese Mikroben nicht mehr als harmlos erkennen und löse deshalb eine entzündliche Reaktion aus, um sie loszuwerden.