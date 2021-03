Wer gewisse Dinge in zufallsbestimmten Lootboxen will, der hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat reichlich Glück oder ein dickes Portemonnaie. Letzteres verzweigt sich aber ebenfalls in eine weitere, etwas illegalere Alternative. Wieso so viele Überraschungseier kaufen, bis das gewünschte Spielzeug drin ist, wenn man es auf dem Schwarzmarkt erwerben kann?