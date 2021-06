In-Game-Event - Easy Life gibt heute ein Live-Konzert in «Fortnite»

Am Donnerstag spielt die britische Band Easy Life in «Fortnite».

Diesen Donnerstag um 21.30 Uhr gibt die britische Indie-Pop-Band Easy Life in «Fortnite» ein Konzert. Dabei treten sie in einem Nachbau der Londoner O2 Arena auf, welche im Kreativmodus auffindbar ist. Falls jemand das Konzert verpassen sollte, dann ist dies kein Problem, da es bis Sonntag mehrfach wiederholt wird. Mit dem Inselcode «2500-3882-9781» gelangt ihr zur O2 Arena. Ein Besuch lohnt sich, da man währenddessen in einer wilden Achterbahnfahrt durch die Gedankenwelt der Band fahren kann. Zudem kann man auf der Insel Schilder finden, worauf sich ein Code für ein Spraymotiv befindet.

Ausserdem startete diese Woche der Sommer-Event in «Fortnite». In dieser Zeit kann man sich verschiedene Inhalte freischalten. Darunter sind sommerliche Outfits, welche den Sommer gleich etwas erträglicher machen. Zudem kann man verschiedene Spitzhaken und Rückenaccessoires erspielen. Aber aufgepasst! Auf der Insel gibt es nach Berichten die ersten Entführungen von den Aliens.

Musik in «Fortnite»

In «Fortnite» gab es schon mehrere erfolgreiche Musikauftritte, wie zum Beispiel von Travis Scott oder Marshmello. Diese waren bisher sehr erfolgreich und lockten mehrere Millionen Spieler an die Konsole. Solange «Fortnite» die Spieler so gut unterhält, wird das Spiel sicher nicht langweilig. Wir dürfen auf die Zukunft gespannt sein, was da noch alles kommt und welcher Star uns unterhalten darf.