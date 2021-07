Flughafen Genf - Easyjet-Maschine und Privatflieger schrammten knapp an Katastrophe vorbei

Beim Flughafen Genf will man sich am Dienstag zum Vorfall äussern.

Die eidgenössischen Behörden untersuchen den Fall. Bereits in der Vergangenheit war es in Genf zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Am 2. Juli sind am Flughafen Genf zwei Flieger, die sich zur selben Zeit auf der Startbahn befanden, nur knapp einer Kollision entgangen.

Am Flughafen Genf ist es vor zweieinhalb Wochen beinahe zu einem schweren Unfall gekommen. Am Morgen des 2. Juli wollten die Piloten eines Airbus 320 der Fluggesellschaft Easyjet mit 165 Passagieren an Bord gerade zum Start ins spanische Malaga ansetzen. Gleichzeitig rollte ein Privatjet aus Portugal mit zwei Personen an Bord auf die Startbahn. Der Tower realisierte die brenzlige Lage und brach den Start ab. Nur mit einer Notbremsung konnte der Airbus die Kollision verhindern. Sämtliche Passagiere sowie die Crew wurden anschliessend mit anderen Flügen an ihr Ziel gebracht.