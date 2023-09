Easyjet: Piers beim Sex im Flugzeug erwischt

Ein Pärchen wurde vor rund einer Woche beim Sex auf der Toilette eines Easyjet-Flugs vom englischen Luton nach Ibiza erwischt. Das Paar wurde später von der Polizei eskortiert, als das Flugzeug in Ibiza landete. Das Video wurde in den sozialen Medien millionenfach aufgerufen, nachdem ein Flight-Attendant die Tür geöffnet hatte.



In einem Video-Interview mit der britischen «Sun» enthüllt Piers Sawyer (23) nun, dass er die junge Frau mit blonden Haaren erstmals an Bord des Flugzeugs getroffen habe. Von diesem Punkt an habe sich die Situation sehr schnell entwickelt. Er habe um zehn Uhr morgens mit seinem Bruder Harrison zu trinken begonnen, um seinen 23. Geburtstag am vergangenen Donnerstag zu feiern, bevor sie um 19 Uhr vom Flughafen Luton abgeflogen seien.