Schneefall in der Stadt Zürich. Eat.ch hat den Betrieb zweitweise eingestellt.

Der Lieferdienst Eat.ch hat einen Teil des Betriebes in Zürich wegen der starken Schneefälle zeitweise unterbrochen. Die firmeneigenen Kuriere fahren derzeit aus Sicherheitsgründen nicht durchgehend. Allerdings ist es Betrieben, die Eat.ch als Plattform nutzen und selber ausliefern, weiterhin möglich, mit eigenen Kurieren Essen auszuliefern.

«Die Sicherheit unserer Fahrer steht im Vordergrund», sagt Mediensprecherin Séverine Götz. «Momentan ist es aufgrund der starken Schneefälle zu gefährlich. Wir haben zwar für solches Wetter an den E-Bikes Spikes an den Rädern, aber die Strassenverhältnisse in Zürich sind aktuell auch für Spikes zu gefährlich.»