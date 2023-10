Ebnat-Kappel SG: Alkoholisierter Lenker fährt Schaf um und flüchtet – Tier stirbt  

In der Nacht auf Sonntag ist ein 85-Jähriger in ein Schaf gefahren. Er hat Fahrerflucht begangen und konnte später aufgespürt werden. Das Schaf musste eingeschläfert werden.

In der Nacht auf Sonntag ist auf der Ebnaterstrasse in Ebnat-Kappel SG ein Auto in ein Schaf auf einer Weide gefahren. Der vorerst unbekannte Autofahrer hat Fahrerflucht begangen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war der 85-jährige Autofahrer mit seinem Auto vom Zentrum in Richtung Neu St. Johann SG unterwegs. Bei einer Tankstelle kam sein Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Hydranten. Er fuhr weiter und durchbrach einen Weideschutzzaun, woraufhin er in ein Schaf fuhr. Bei einer Betonmauer am Sägebach kam das Auto schliesslich zum Stillstand.