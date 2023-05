Ebnat-Kappel: Tödlicher Unfall auf Alpweg

In Ebnat-Kappel verstarb am Sonntagnachmittag ein 75-Jähriger bei einem Autounfall.

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 14.50 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung, dass in Ebnat-Kappel ein Auto auf dem Alpweg zur Elisalp verunfallt und der Fahrer verstorben sei. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, wurde aufgrund der Meldung und der weit abgelegenen Unfallstelle zuerst ein Helikopter der Rega zum Unfallort aufgeboten.