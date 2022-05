Zocken für die Umwelt: Echt jetzt – Gamer lassen reale Bäume pflanzen

Das Handygame «Climapower» einer Schweizer Spielschmiede stösst konkrete Umweltprojekte an.

Wenn Gamer von «Climapower» ein bestimmtes Ziel erreichen, werden in der realen Welt Umweltprojekte umgesetzt.

Eines Tages hatte der Kommunikationsprofi Dominic Eichenberger eine Idee. Wie wäre es, ein Game zu entwickeln, in dem es nicht nur ums Vergnügen geht, sondern das auch etwas für die Umwelt tut? Aber wie? Games gelten als Stromfresser und wie kann ein digitales Game etwas in der echten Welt bewirken? Eichenberger, der auch das Schweizer Gamestudio Streax berät, spricht dessen CEO Flurin Jenal darauf an.