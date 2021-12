Grosser Zapfenstreich : Echt jetzt, Nina Hagen?! Angela Merkel erstaunt die Deutschen zum Abschied

«Mutti» sagt Adieu: Heute Abend wird Angela Merkel zum Ende ihrer 16-jährigen Amtszeit als deutsche Kanzlerin von der Bundeswehr mit dem Grossen Zapfenstreich verabschiedet. Sie hatte dafür drei Musikwünsche.

In den Videos hört ihrs und in der Diaschau erfährt ihr mehr dazu.

Merkel setzt auf DDR-Punk-Ikone

«Alles an diesem Lied ist politisch inkorrekt», schreibt dazu die « Zeit », was schon damit anfange, dass es von Nina Hagen stamme, DDR-Adel und DDR-Revoluzzerin zugleich.

In ihren letzten Amtstagen, so die Zeitung weiter, fange die Bundeskanzlerin plötzlich an zu zeigen, «wer sie wirklich ist und wer sie in Wahrheit natürlich die ganze Zeit über war: eine ostdeutsche Frau, der viel von dem Tamtam fremd geblieben ist, das sie täglich umgibt. Eine, die all die Kanzleramts-Getragenheit eigenartig findet.»